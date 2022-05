Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul adjunct de externe din Rusia, Alexander Grushko, susține ca aderarea Ucrainei la Uniunea Europeana va insemna prabușirea acesteia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Miniștrii țarilor Uniunii Europene au discutat despre cum sa-și reduca dependența de aprovizionarea cu energie din Rusia - ca urmare a invaziei Ucrainei. Germania a recunoscut ca națiunile UE sunt inca imparțite cu privire la un posibil embargo energetic rusesc.Ministrul energiei spune ca țara sa ar…

- De la primul atac al trupelor lui Vladimir Putin asupra Ucrainei, in 24 februarie, Uniunea Europeana a luat masuri concrete pentru a sprijini atat cetatenii ucraineni, cat si tarile care le ofera protectie celor fugiti din calea razboiului. La inceputul acestei luni, Uniunea Europeana a deblocat fonduri…

- Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a anuntat luni ca este in pregatire un decret prezidential vizand restrictionarea accesului pe teritoriul Rusiei pentru cetatenii unor state responsabile de actiuni ‘inamicale’, in plin val de sanctiuni contra Moscovei in urma ofensivei sale in Ucraina, transmite…

- Secretarul general al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), Mathias Cormann, a apreciat luni drept legitima majorarea, provizorie, a taxelor pentru companiile energetice pentru a finanta masurile de sprijinire a consumatorilor, loviti din plin de cresterea preturilor, care s-a…

- Secretarul de Stat al Statelor Unite ale Americii, Antony J. Blinken, aflat intr-o vizita in Republica Moldova, susține ca SUA a furnizat 1 mlrd de dolari Ucrainei pentru asistența militara. Totodata, el menționeaza ca Statele Unite examineaza trimitere de avioane prin intermediul Poloniei.

- Ministrii de externe din Grupul celor sapte (G7), principalele economii democratice, se vor reuni online duminica intr-o sesiune de urgenta pe tema crizei ucrainene, a declarat ministrul japonez de externe Yoshimasa Hayashi la postul national de televiziune NHK. Hayashi a dorit sa reafirme cooperarea…