- Sancțiunile internaționale impuse Rusiei nu au niciun efect, a declarat marți, 31 ianuarie, Dmitri Medvedev, fostul președinte al Rusiei. „Țarile inamice nu au niciodata curajul sa recunoasca faptul ca sancțiunile lor „infernale” au eșuat lamentabil (…). Marea majoritate a produselor industriale și…

- Fostul președinte al Rusiei, Dmitri Medvedev spune ca Occidentul va incerca „sa distruga” Rusia și ca are arme suficiente pentru a face acest lucru. Declarația a fost facuta dupa reuniunea de la Ramstein, din Germania, unde aliații din NATO au convenit un nou ajutor militar substanțial pentru Ucraina.…

- Vineri, 6 ianuarie, armata rusa a bombardat de doua ori orasul Kramatorsk, in estul Ucrainei, dupa intrarea in vigoare a unui armistitiu unilateral decretat de Moscova, a anuntat seful-adjunct al administratiei prezidentiale ucrainene, informeaza AFP și Agerpres . ”Ocupatii au lovit orasul (Kramatorsk)…

- Trei persoane si-au pierdut viata in explozia produsa in centrul Rusiei la un gazoduct care transporta gaz din Arctica spre Europa via Ucraina, au anuntat marti responsabili locali si agentia TASS, transmite Reuters. Responsabili locali au indicat pe Telegram ca fluxul de gaz prin sectiunea gazoductului…

- Rusia a sustinut sambata ca va continua sa gaseasca cumparatori pentru petrolul sau, in ciuda a ceea ce a declarat ca este o incercare „periculoasa" a guvernelor occidentale de a introduce un plafon de pret pentru exporturile sale de petrol, transmite Reuters. O coalitie de tari occidentale, condusa…

- Intr-o secvența video, rușii arata ce pațesc soldații mobilizați care refuza sa lupte in Ucraina. Acesta a fost facut public pe canalele Telegram din Rusia. In inregistrarea realizata demonstrativ, doi militari care nu ar fi vrut sa mearga la razboi sunt reținuți, incatușați și urcați intr-o mașina…

- Liderul Ceceniei, Ramzan Kadirov, susține ca Occidentul vrea sa captureze Rusia și de aceea e gata sa trimita și alți soldați ceceni sa lupte in Ucraina. Intr-un mesaj pe canalul lui de Telegram, care are peste 3 milioane de urmaritori, Kadirov a anunțat numarul militarilor din republica pe care o conduce…

- Cancelarul german Olaf Scholz considera imposibila o decizie diplomatica de a pune capat razboiului din Ucraina. El a declarat acest lucru in timpul unei conversații transmise de postul național german RND. „Toți ne dorim ca acest razboi sa se termine și ca pacea sa devina posibila”, a subliniat Scholz.…