Occidentul se încurcă în propria capcană: tranziția „verde” Era inevitabil sa se ajunga aici: politicienii occidentali și-au dat seama ca lupta impotriva schimbarilor climatice inseamna o acumulare de costuri uriașe, iar oamenii nu sunt dispuși sa le plateasca. Problema de fond este ca majoritatea liderilor mainstream au imbrațișat un adevar pe jumatate convenabil despre tranziția verde. Susțin ca drumul catre un nivel net […] The post Occidentul se incurca in propria capcana: tranziția „verde” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis l-a primit joi la Palatul Cotroceni pe emisarul special al presedintelui SUA pentru clima, John Kerry. Cei doi au discutat despre cooperarea in materie de tranzitie climatica si energetica care face ca Parteneriatul Strategic dintre Romania și SUA sa fie mai puternic. Romania…

- Wurzburg - Se știe pe scara larga faptul ca majoritatea bancilor centrale au subestimat amenințarea inflației atunci cand au persistat cu rate de dobanda extrem de scazute și achiziții masive de active pe tot parcursul anului 2021 și pana in 2022. Din fer

- COMUNICAT DE PRESA Romania are o șansa uriașa sa implementeze in scurt timp tranziția la energia verde inteligenta Conducerea PNL a Ministerului Energiei este preocupata in mod esențial

- Cel mai puternic lider PNL cere menținerea coaliției de guvernare: „Ruperea coaliției ar incurca problema. Avem un fel de ciocnirea civilizațiilor!'Avem un fel de ciocnirea civilizațiilor intre PSD și PNL, transmite primarul Clujului, liberalul Emil Boc, care face apel la cele doua partide sa stea…

- Conducerea PNL a Ministerului Energiei este preocupata in mod esențial de instaurarea unui climat propice performanței și eficienței in ceea ce privește absorbția fondurilor pentru investiții in sectorul energetic. Romania dispune pentru urmatoarea perioada de o suma importanta, respectiv 18 miliarde…

- Traversand peste 700 km pe fundul marii intre Isle of Grain, in sud-estul Angliei, și Fedderwarden, in nord-vestul Germaniei, cablul electric NeuConnect planificat va permite pentru prima data celor doua economii din G7 sa faca schimburi directe de energie electrica. Proiectul, in valoare de 2,4 miliarde…

- PARIS – Uniunea Europeana se confrunta in prezent cu doua provocari majore: realizarea tranziției ecologice și exercitarea leadershipului economic. Ambele sunt de natura existențiala. Așa cum tranziția verde este vitala pentru a proteja planeta de care de

- Europa va avea nevoie de investitii de peste 700 miliarde de euro pe an pentru a-si indeplini obiectivele privind tranzitia energetica, pentru combaterea schimbarilor climatice, se arata intr-un raport publicat de Comisia Europeana.