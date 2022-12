Plafonul de preț impus de Grupul celor Șapte pentru exporturile de petrol rusesc nu este suficient de scazut pentru a reduce drastic veniturile Kremlinului anul viitor. Deși va duce la o scadere a producției de țiței, Vladimir Putin are inca destui bani pentru efortul sau de razboi, cel puțin pentru moment. La 60 de dolari […] The post Occidentul se amagește, Putin are destui bani.Plafonarea prețului petrolului nu va lovi bugetul de razboi al Rusiei first appeared on Ziarul National .