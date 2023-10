Stiri pe aceeasi tema

- China a beneficiat de economii de aproape zece miliarde de dolari anul acesta, in urma achizitiilor record de petrol din tari supuse sanctiunilor occidentale, arata calculele Reuters pe baza datelor de la traderi.

- China a beneficiat de economii de aproape zece miliarde de dolari anul acesta, in urma achizitiilor record de petrol din tari supuse sanctiunilor occidentale, arata calculele Reuters pe baza datelor de la traderi, informeaza Agerpres.

- Stimulentele oferite de Guvernul american pentru a creste consumul de combustibili mai prietenosi cu mediul au creat o noua piata pentru uleiul de gatit folosit provenit din China, astfel ca in ultimele 12 luni importurile SUA s-au ridicat la aproape 390 de milioane de dolari, si continua sa creasca…

- Un purtator de cuvant al ambasadei chineze la Washington a declarat ca acuzatiile ca China ar folosi AI pentru a crea conturi false pe retelele sociale sunt ”pline de prejudecati si speculatii rau intentionate” si ca China pledeaza pentru utilizarea in siguranta a AI. Intr-un nou raport de cercetare,…

- Statele Unite fac presiuni asupra Iranului pentru ca acesta sa nu mai vanda drone Rusiei, ca parte a discuțiilor privind un acord mai amplu intre Washington și Teheran pentru reducerea tensiunilor, noteaza publicația Financial Times.Statele Unite insista ca Iranul sa inceteze sa mai vanda Rusiei…

- Compania auto japoneza Honda Motor a raportat miercuri o crestere cu 78% a profitului trimestrial, stimulata de vanzarile mai mari, in special pe piata nord-americana, si de un yen mai slab, transmite Reuters. Al doilea cel mai mare producator de automobile din Japonia in functie de vanzari a declarat…

- Exporturile rusești catre China au scazut in luna iulie, pentru prima data dupa ce au crescut constant in lunile care au urmat invazia Moscovei in Ucraina la 24 februarie 2022, a relatat marți, 8 august, agenția Reuters , citata de The Moscow Times . Importurile Chinei din iulie 2023 din Rusia au scazut…

- Autoritatile ruse si-au dublat tinta referitoare la cheltuielile militare in anul 2023, pana la peste 100 de miliarde de dolari, echivalentul unei treimi din totalul cheltuielilor publice, potrivit unui document consultat de Reuters care scoate la lumina majorarea costurilor cu