Jumatate dintre cei mai bogați 20 de oameni ai Rusiei nu au fost sancționați din cauza razboiului din Ucraina, lasand un grup de miliardari influenți și puternici liber sa opereze in intreaga lume fara restricții legale. In total, magnații in valoare totala de cel puțin 200 de miliarde de dolari inainte de inceperea razboiului au […] The post Occidentul nu se atinge de super-miliardarii Rusiei! first appeared on Ziarul National .