Occidentul nu poate livra Ucrainei tancuri Leopard 2 mai devreme de martie-aprilie Partenerii occidentali ar putea furniza Ucrainei primul batalion de tancuri de lupta Leopard 2 in primele trei sau patru luni ale acestui an, a declarat miercuri ministrul german al apararii Boris Pistorius, in timpul unei vizite oficiale in capitala Poloniei, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a criticat Germania pentru ca a furnizat Ucrainei principalele tancuri de lupta Leopard 2, spunand ca este gata sa foloseasca intregul arsenal al Rusiei, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Rusia a declarat marti ca indemnurile presedintelui lituanian de a livra Ucrainei avioane de lupta atesta "pozitia extrem de agresiva" a tarilor baltice si Poloniei si ca "marile tari europene" ar trebui sa contrabalanseze pozitia lor, informeaza Reuters, conform Agerpres. Fii la curent cu…

- Coreea de Nord a denunțat sambata promisiunile Statelor Unite de a furniza tancuri de lupta Ucrainei, afirmand ca Washingtonul "depașește și mai mult linia roșie" pentru a caștiga hegemonia prin razboi prin procura, a relatat presa de stat nord-coreeana KCNA, conform Reuters, scrie rador.ro.…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a comentat temerile politicienilor germani ca furnizarea de tancuri Leopard 2 Ucrainei ar putea duce la o escaladare nucleara cu Federația Rusa. El a spus ca "Rusia a inceput deja acest razboi". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Guvernul norvegian ia in considerare posibilitatea trimiterii unor tancuri Leopard 2 de productie germana catre Ucraina, au transmis marti seara ziarele Aftenposten si Dagens Naeringsliv din Norvegia, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Jurnalistul Radu Tudor susține ca la nivel european s-a aflat, pe surse militare, cate tancuri vor fi trimise Ucrainei. Conform acestor informații, in Ucraina vor ajunge 54 de tancuri Leopard 2, iar SUA va trimite 30 de tancuri M1 Abrams. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Cancelarul german Olaf Scholz a reafirmat luni ca este in continuare convins de necesitatea unei coordonari cu aliatii in privinta livrarilor de arme pentru Ucraina, in timp ce presiunea se accentueaza asupra Berlinului pentru a trimite tancuri de asalt Leopard 2 Kievului, potrivit Reuters. Fii…

- Un procent de 45% dintre germani se opun furnizarii de tancuri Leopard 2 Ucrainei, acestea fiind considerate un varf al tehnologiei militare a tarii, in fata cererii exprese a presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit unui sondaj comandat de agentia de presa DPA, noteaza Agerpres. Fii…