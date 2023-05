Occidentul evită energia rusă. Asia o primește cu brațele deschise In timp ce țarile din Asia se straduiesc sa se asigure ca au suficient carbune, gaz și pacura rusa, evitate de Occident, energia rusa pare din ce in ce mai atractiva. Ceea ce a inceput ca un impuls din partea Kremlinului pentru a-și finanța invazia din Ucraina s-a transformat acum intr-o dependența din partea economiilor […] The post Occidentul evita energia rusa. Asia o primește cu brațele deschise first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

