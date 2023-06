Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a acuzat luni Occidentul ca, impreuna cu SUA, duce „un razboi hibrid nedeclarat” impotriva Rusiei si cauta sa destabilizeze situatia politica din țara inaintea alegerilor prezidentiale din 2024, in acelasi mod in care a facut-o in Ucraina (in 2014) si a incercat…

- Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Rusiei a anuntat marti ca a arestat un grup de fosti lucratori in domeniul industriei de aparare ruse, suspectati ca ar fi furnizat Ucrainei informatii militare sensibile si ca ar fi planuit actiuni de sabotaj, informeaza Reuters.

- Pentru a instaura o pace durabila in Europa este nevoie ca Occidentul sa faca doua salturi de imaginație. Primul este ca Ucraina sa se alature NATO, ca mijloc de a o reține, dar și de a o proteja, iar al doilea este ca Europa sa inginereasca o apropiere de Rusia, ca modalitate de a crea o granița estica…

- Fortele Aeriene ruse au trimis un avion de vanatoare pentru interceptarea a doua aeronave militare din state membre NATO, deasupra Marii Baltice, anunta Ministerul Apararii de la Moscova, pe fondul tensiunilor cu Occidentul din cauza invaziei militare ruse in Ucraina.Ministerul rus al Apararii a…

- Kievul a denuntat marti ‘ipocrizia’ ministrului de externe rus, Serghei Lavrov, care a prezidat in ajun, la New York, o reuniune a Consiliului de Securitate privind ‘apararea principiilor’ Cartei ONU, Rusia asigurand in aprilie presedintia, prin rotatie, a Consiliului de Securitate, datorita faptului…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat, luni, dupa discuțiile cu omologul brazilian Mauro Vieira, ca Federația Rusa dorește ca razboiul din Ucraina sa se incheie „cat mai curand posibil”, informeaza agenția rusa de presa TASS . „Este clar ca suntem interesați de incheierea conflictului…

- O parte a unui document strict secret, datat 17 februarie, citat de Washington Post, rezuma presupuse discutii intre presedintele Sisi, general in retragere, si oficiali militari egipteni de rang inalt si face referire, de asemenea, la planurile de a furniza Rusiei munitii de artilerie si praf de pusca.…