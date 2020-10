Ocazie rară la București Maratonul din capitala Romaniei va avea loc duminica pentru sportivii profesioniști, o competiție in care se poate obține calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Intr-un an in care sportul a suferit mult, la fel ca intreaga lume, fiecare competiție organizata inseamna un succes. Maratonul București Raiffeisen Bank se va inscrie in saptamana 11-18 octombrie pe aceasta lista. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol si foto: GSP.ro

Stiri pe aceeasi tema

