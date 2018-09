Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 21 e ani de cand sunt impreuna, și 19 ani de casnicie, David și Victoria Beckham sunt in continuare obligați sa informe zvonuri privind un eventual divorț. Cei doi și copiii lor au aparut in ultimul numar al revistei Vogue și au vorbit despre zvonurile privind o desparțire, aparute in ultimele…

- Dupa 19 ani de casnicie Victoria Beckham are un mesaj pentru cei care se tot grabesc sa o desparta de David Beckham. Designer-ul a povestit intr-un interviu pentru ediția britanica a revistei Vogue ca s-au obișnuit sa ignore aceste zvonuri fara sens și continua sa traiasca așa ca o familie normala pentru…

- Este nuntE mare in familia "MireasE pentru fiul meu". Nicolae se cEsEtore"te pentru a doua oarE, dupE cEsnicia e"uatE cu CEtElina. El "i Diana au parte astEzi de cele mai importante momente din via:a lor.

- Bucurie imensE in familia Elenei Gheorghe. Sora sa, Ana Pirvulescu, urmeazE sE nascE astEzi. Ana Pirvulescu va deveni mamE pentru a doua oarE, ea urmand sE aducE pe lume o fetitE. Frumoasa veste a fost datE chiar de sotia fotbalistului Paul Pirvulescu pe retelele sociale, acolo unde a anuntat cE astEzi…

- Artistul Pepe este in culmea fericirii! AstEzi, indrEgitul cantEre: se poate bucura de douE ori pe data de 15 august pentru cE fiica lui, Maria, i"i serbeazE atat ziua de nume, cat "i ziua de na"tere.

- DezvEluire incredibilE fEcutE de Lidia Fecioru! InvitatE in cadrul emisiunii SStar Chef, difuzatE astEzi, de la ora 18:45, la Antena Stars, vedeta a mErturisit cE xi-a pErEsit primul bErbat chiar in noaptea nuntii!

- O adevEratE tragedie a avut loc astEzi, in apropiere de Fete"ti. Un avion de mici dimensiuni s-a prEbu"it, iar in urma incidentului "i-a pierdut via:a pilotul, pe nume Florin Rotaru. Acum, ies la ivealE "i imagini care surprind momentul cand aeronava intrE in picaj, inainte de a izbucni in flEcEri.

- Cina a fost momentul cheie al serii pentru ca ziua, sotii Beckham si-au petrecut timpul ajutand-o pe fetita lor, Harper sa se pregateasca pentru Ziua Sportului de la scoala. David si Victoria Beckam raman in continuare unul dintre cuplurile senzatie ale lumii mondene , iar cei doi si-au impartasit…