Obuzele incendiare din Ucraina Atacurile armatei ruse in regiunea Donețk au fost surprinse, noaptea de luni spre marți, de dronele ridicate deasupra orașului Ozerne. Obuzele incendiare au acoperit, practic, tot orașul.

- Oleksandr Shapoval, solist al baletului Operei Naționale, artist de onoare al Ucrainei, a murit in lupta langa Mayorsk, regiunea Donețk, a transmis pe Twitter Anton Gerashchenko, consilier in cadrul Ministerului de Interne din Ucraina. Gerashchenko a mai transmis ca Oleksandr Shapoval a mers pe front…

- Trupul unui cetatean britanic, Paul Urey, care a fost capturat si a murit in detentie, a fost returnat de Rusia cu semnele unei ”posibile torturi de nedescris”, afirma Ucraina, conform BBC. Paul Urey, in varsta de 45 de ani, a murit in detentie in iulie, dupa ce a fost capturat de separatistii pro-rusi.El…

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a calificat, sambata, ca fiind „din ce in ce mai alarmante” informatiile provenind de la centrala nucleara de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, la o zi dupa atacurile care au avut loc in apropiere, transmite AFP. Atacurile de vineri sunt „ultimele…

- Moscova a anunțat ca trupele sale au preluat controlul asupra celei mai mari centrale electrice pe carbune din Ucraina. Este vorba despre unitatea energetica Vuhlehirska, situata in apropiere de orașul Svitlodarsk, in regiunea estica Donetk. Acesta regiune a devenit epicentrul confruntarilor intre forțele…

- Autoritatile din regiunile separatiste proruse din estul Ucrainei au anuntat ca au blocat motorul de cautare Google, acuzat de ”promovarea” violentei contra rusilor, transmite vineri AFP, citata de Agerpes. Google ”promoveaza terorismul si violenta contra tuturor rusilor, in particular contra populatiei…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, a ordonat forțelor Rusiei sa „intensifice acțiunile” in Ucraina. Acesta „a inspectat” trupele rusești ce lupta in Ucraina, spunand ca a „vizitat un post de comanda” insa nu a precizat locul sau data, potrivit Kiev Independent. Institutul pentru Studiul Razboiului…

- Britanicul Paul Urey, capturat in aprilie in Ucraina de catre fortele ruse si proruse in timpul unei misiuni umanitare, potrivit rudelor sale, a decedat in detentie la 10 iulie, au anuntat, vineri, autoritatile separatiste, citate de AFP, potrivit Agerpres. „In pofida gravitatii crimelor sale, Paul…

- Oficialii ucraineni anunța, duminica dimineața, ca, in ultimele 24 de ore, au avut loc atacuri intense cu rachete rusești in estul și sudul Ucrainei, potrivit BBC. Loviturile rusești cu rachete au provocat pagube mai mari in orașele din estul și sudul Ucrainei, spun oficialii regionali, scrie mediafax.ro.…