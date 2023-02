Stiri pe aceeasi tema

- Mariuța, Filip, Andreea, Selah, Patrick, Mihai și Melissa: ei sunt cei șapte copii ale caror inimi bolnave din naștere sunt astazi sanatoase datorita generozitații umane. Medici de renume i-au operat pro bono, in vreme ce una dintre cele mai mari clinici private din țara le-a pus la dispoziție salile…

- Este al treilea weekend consecutiv de proteste in Israel. La Tel Aviv, organizatorii au convocat doua mitinguri, la care poliția se așteapta sa participe aproximativ 100.000 de persoane, relateaza publicațiile The Times of Israel și Jerusalem Post . Manifestații sunt programate și in Ierusalim, Haifa…

- Publicatiile stiintifice si inovatiile tehnologice traverseaza o perioada de crestere exponentiala, insa descoperirile majore, care contribuie la avansarea stiintei intr-o maniera spectaculoasa, sunt tot mai rare, potrivit unui studiu publicat miercuri in revista Nature, informeaza AFP.

- Originar din Peru si Boliva, cartofii violeti sunt legume de nisip, impreuna cu rosiile, ardeii si vinetele. Consistenta lor gustoasa si pamantoasa ii face o mancare delicioasa si nutritiva pentru orice masa. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani…

- Romanii sunt nevoiți sa puna și anul acesta pe mesele de sarbatori roșii, castraveți și alte legume din import. In piețe și magazine ajung cantitați mari din Turcia, Olanda și Spania, in condițiile in care producția locala nu acopera necesarul de consum, in sezonul rece.

- Conferențiarul universitar doctor Otilia Clipa, de la Facultatea de Științe ale Educației din Universitatea Suceava, a declarat, la Radio Top, ca cel mai important proiect in care s-a implicat anul acesta a vizat educația timpurie. Proiectul denumit a fost derulat in ultimii doi ani impreuna cu Universitatea…

- Adrian Iencsi, fost internațional, a vorbit in cadrul emisiunii Ora Exacta in Sport, despre evoluția CFR-ului in aceasta stagiune, evidențiind faptul Dan Petrescu are un jucator de mare calitate, care este un model pentru vestiar.

- Un cardiolog cunoscut in SUA spune ca e aproape imposibil sa urmezi toata viața o dieta „perfecta”, insa exista o serie de schimbari inteligente pe care le poate face oricine in regimul alimentar, care ajuta la menținerea sanatații inimii, fara a elimina satisfacția gustului.