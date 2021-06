Stiri pe aceeasi tema

- Certificatul digital COVID va fi eliberat de la 1 iulie Foto: STS Guvernul a adoptat astazi Ordonanta de Urgenta care va permite eliberarea certificatului digital COVID care va putea fi folosit la calatoriile în tarile din Uniunea Europeana. Persoanele vaccinate, cele care au trecut…

- E oficial! De la 1 iulie vom putea calatori in Uniunea Europeana cu certificatul digital. Guvernul a aprobat – in aceasta seara – ordonanța de urgența privind punerea in aplicare a masurii. Persoanele vaccinate, care au test negativ ori au trecut prin boala – vor obține de pe site-ul certificat-covid.gov.ro.…

- Grecia si-a prezentat vineri platforma interactiva a certificatului digital european privind COVID-19, care va fi ”una dintre primele pregatite” in Uniunea Europeana. Anunțul a fost facut de vicepresedintele Comisiei Europene pentru promovarea modului de viata european Margaritis Schinas, potrivit Agerpres.…

- Grecia si-a prezentat vineri platforma interactiva a certificatului digital european privind Covid-19, care va fi „una dintre primele pregatite” in Uniunea Europeana, a afirmat vicepresedintele Comisiei Europene pentru promovarea modului de viata european Margaritis Schinas, transmite AFP.

- Reprezentantii Parlamentului European si cei ai Consiliului Uniunii Europene au ajuns la un acord, joi, in cazul proiectului “Certificatului verde digital”, care ar urma sa faciliteze calatoriile in spatiul comunitar pe durata pandemiei Covid-19. Principala divergenta in negocieri se referea la propunerea…

- Șeful delegației EPP Romania din Parlamentul European, Rareș Bogdan, anunța un vot crucial ce va avea loc miercuri, in deliberativul UE, legat de forma certificatului UE Covid-19. Rares Bogdan explica cum vor putea cetatenii europeni sa circule fara certificat de vaccinare. Sunt 3 optiuni Rares Bogdan…

- Politistii din Dolj au desfasurat, joi, sapte perchezitii in judetele Dolj, Mehedinti si Teleorman, la persoane banuite de obtinerea prin fals a indeminzatiilor oferite de guvern in contextul pandemiei de coronavirus.Potrivit anchetatorilor, incepand cu anul 2020 și pana in prezent, cinci persoane din…

- In Romania nu va exista o limitare a calatoriilor interne bazata pe certificatul verde digital care urmeaza sa fie aprobat de Uniunea Europeana in data de 14 mai, insa tara isi va asuma acest certificat pentru deplasarile internationale, a declarat, marti, presedintele Federatiei Industriei Hoteliere…