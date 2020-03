Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo s-a calificat in „optimile” Ligii Campionilor la handbal masculin. Campioana Romaniei a caștigat ambele manșe cu Sporting, 26-25 in tur, 26-24 la retur. PSG este adversara din urmatoarea faza. Sala Dinamo a tremurat la fiecare intervenție a lui Saied, la fiecare sprint al lui Gavriloaia și la…

- Campioana en-titre a Romaniei la handbal feminin, SCM Ramnicu Valcea, s-a calificat sambata, pe teren propriu, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, dupa ce a invins formatia suedeza IK Savehof, scor 28-20 (16-10), in penultim​a partida din grupa principala II.

- Ajuns la Tottenham, „The Special One“ are probleme tot mai mari, mai ales din cauza accidentarilor. Iar acum e la un pas de eliminarea din Liga Campionilor cu echipa care, anul trecut, a jucat finala.

- Antrenorul echipei RB Leipzig, Julian Nagelsmann, considera pe deplin meritata victoria formatiei sale in meciul cu Tottenham, din mansa I a optimilor de finala ale Ligii Campionilor, potrivit news.ro."In 90 de minute, adversarii nu au avut decat o ocazie de a marca, cea a lui Bergwijn, in…

- Antrenorul Jose Mourinho s-a aratat increzator in calificarea formatiei Tottenham in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, chiar daca echipa lui a fost invinsa, cu 1-0, de RB Leipzig, in prima mansa a optimilor, potrivit news.ro.Citeste si: EXCLUSIV! Copii palmuiti, pusi sa manance fortat…

- Biletul zilei pariuri1x2.ro Astazi revenim cu un combo format dintre-un mix identic de pariuri. Avem hochei și tenis, dar bineințeles fotbalul nu lipsește. Mizam șansa dubla pe gazde in duelul de Liga Campionilor dintre Tottenham și Leipzig. Mai experimentata la acest nivel, avantajata de…

- Campioana Alba Blaj a trecut cu 3-1 de Nantes, dar nu mai are șanse de calificare in „sferturile” Ligii Campionilor. Franțuzoaicele aveau șanse de calificare daca ar fi cucerit trei puncte in disputa din Romania. Au caștigat primul set la mare lupta, 29-27, dar Blajul și-a ridicat nivelul jocului și…

- Formatia Lazio Roma a invins, marti, cu scorul de 4-0, echipa Cremonese, ocupanta locului 17 in Serie B, si s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Italiei potrivit news.roGolurile au fost marcate de Patric (10), Parolo (26), Immobile (58 - penalti) si Bastos (89). Fundasul…