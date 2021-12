Obții venituri din YouTube, TikTok, Instagram sau Facebook? Ce obligații fiscale ai – broșură ANAF Persoanele fizice care obține venituri din conținut pe YouTube, TikTok, Instagram sau Facebook (din postari realizate pe diferite rețele de socializare) trebuie sa știe acestea sunt impozabile. Veniturile impozabile cuprind atât veniturile în numerar (care presupun o remuneratie financiara), cât si cele în natura (spre ex. produse, servicii, calatorii etc.).



În situația în care activitatea se desfasoara cu regularitate, în mod continuu, pe cont propriu si urmarind obținerea de venituri si sunt întrunite criteriile unei activitați independente,…

Sursa articol: hotnews.ro

