Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ungar Viktor Orban i-a adus la capatul rabdarii pe colegii lui din Consiliul European din cauza blocajelor constante in privința Ucrainei, iar efectul va fi ca Ungaria va primi un portofoliu slab in urmatoarea Comisie Europeana, au declarat pentru Politico trei diplomați familiarizați cu discuțiile.…

- Dupa Paris si Belgrad, presedintele chinez Xi Jinping a aterizat la Budapesta, unde a avut parte de o primire calduroasa in ultima etapa a turneului sau european, care a fost marcat de legaturi economice infloritoare si de o convergenta de opinii cu privire la ofensiva Rusiei in Ucraina.

- Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a calificat ultimele declaratii ale presedintelui francez Emmanuel Macron drept „amenintatoare”, avertizand ca trimiterea de trupe occidentale in Ucraina ar declansa Al Treilea Razboi Mondial, transmite Le Figaro, citata de News.ro.„Daca soldati europeni…

- Viktor Orban a criticat din nou, miercuri, politicile europene in domeniul migrației, spunand ca trecerea ilegala a frontierelor este „o infracțiune, nu un drept al omului”. Liderul ungar nu s-a putut abține de la a face noi comentarii cu tenta rasista, spunand ca nu vrea o societate „amestecata” in…

- Premierul Ungariei Viktor Orban i-a trimis joi o scrisoare de felicitare lui Vladimir Putin, cu ocazia realegerii sale in functie, a declarat pentru agentia ungara de presa MTI Bertalan Havasi, subsecretarul de stat care conduce Biroul de presa al prim-ministrului, relateaza News.ro. In mesaj, premierul…

- Ungaria l-a convocat pe ambasadorul SUA in semn de protest fața de declarațiile președintelui Joe Biden facute in cadrul unui eveniment de campanie electorala in care a spus ca premierul Viktor Orban cauta sa instaureze dictatura in țara, a anunțat marți, 12 martie, ministrul ungar de externe Peter…

- Donald Trump, la o intalnire cu premierul ungar Viktor Orban, i-a spus acestuia ca nu va aloca bani Ucrainei, daca va fi ales din nou președintele Statelor Unite. Despre intalnirea cu Trump a vorbit șeful guvernului maghiar, intr-un interviu acordat duminica postului de televiziune M1 TV. Potrivit acestuia,…

- Parlamentul ungar a aprobat primirea Suediei in alianta pe 26 februarie, inlaturand astfel ultimul obstacol din calea demersului Suediei care isi mentinuse neutralitatea in timpul ambelor razboaie mondiale si al razboiului rece.Guvernul de la Stockholm a renuntat la politica de nealiniere dupa ce Rusia…