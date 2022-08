Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Volodimir Zelenski a declarat duminica ca nu vor putea exista negocieri cu Ucraina sau cu aliatii sai internationali daca Moscova va proceda la organizarea de referendumuri privind aderarea la Rusia in zonele ocupate, informeaza Reuters. Fortele ruse si aliatii lor separatisti detin acum…

- Armata rusa a continuat vineri bombardarea regiunii Donetk din estul Ucrainei, in vederea reluarii ofensivei pentru ocuparea intregului bazin Donbas, relateaza AFP. Potrivit Institutului pentru Studiul Razboiului (ISW), pe front Rusia isi continua o asa-numita ”pauza operationala” inceputa dupa ce a…

- Pentru prima oara in cele 133 de zile de razboi in Ucraina, pe 6 iulie, Rusia nu a pretins caștiguri teritoriale in țara vecina, subliniaza Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) , adaugand ca acest lucru intarește evaluarea sa, potrivit careia forțele rusești au inițiat in mare parte o pauza operaționala.…

- Razboi in Ucraina, ziua 107 | Tribunalul pro-rus din Donetk a condamnat moarte doi luptatori britanici si un marocan capturati la Mariupol. Numarul soldatilor rusi ucisi in Ucraina ar putea ajunge la 20.000. Rusia ameninta Occidentul cu un conflict milita

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a declarat, marti, ca a fost acuzat intr-un nou dosar penal si risca inca 15 ani de inchisoare pe langa pedeapsa pe care o executa in prezent, daca este gasit vinovat, relateaza Reuters. In postarile de pe retelele sociale, Navalnii a spus ca a fost acuzat de crearea unei…

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat luni un decret care simplifica acordarea cetateniei ruse copiilor orfani si persoanelor cu handicap din Ucraina, relateaza agentia EFE, citata de Agerpres. O decizie asemanatoare a fost luata in urma cu cateva zile și pentru rezidenții din regiunile ocupate Herson…