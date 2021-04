In urma cu o luna, Demi Moore a deschis primul spectacol de haute couture a lui Kim Jones pentru Fendi. Deși din show-ul de moda nu au lipsit modele faimoase, inclusiv Naomi Campbell și Bella Hadid, in esența actrița din Striptease a fost cea care a atras atenția, mai ales... The post Obsesia vedetelor pentru transformarile fizice submineaza stima de sine? appeared first on Tabu .