Obsesia unui polițist-bărbat de a deveni femeie Cazul lectorului universitar ajuns la facultate imbracat in femeie a fost urmat de cel al polițistului local care iși etala, la randul sau, toaletele de dama la job. Ambele au facut valuri mari pe internet dar povestea din spatele polițistului local e spectaculoasa, cel puțin pentru cunoscuți. Cazul a fost popularizat printre primii de Robert […] The post Obsesia unui polițist-barbat de a deveni femeie appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițistul local imbracat in femeie spune ca pozele care au creat valva au fost facute in urma cu trei ani chiar de șefii sai. El zice ca a recurs la acest gest in semn de protest. Pe atunci se considera barbat. „Am observat ca toate aceste glume, oricum aș veni imbracat, și atunci am zis sa apelez…

- Polițistul local imbracat in femeie spune ca pozele care au creat valva au fost facute in urma cu trei ani chiar de șefii sai. El zice ca a recurs la acest gest in semn de protest. Pe atunci se considera barbat. „Am observat ca toate aceste glume, oricum aș veni imbracat, și atunci am zis sa apelez…

- Dupa scandalul profesorului cu fusta, Andrei Nae, de la Universitatea din București, o noua poveste bizara a captat, recent, atenția publicului romanesc. Cazul unui polițist din București care se declara femeie și alege sa poarte haine de dama la serviciu. Acest subiect a starnit discuții aprinse despre…

- Dubla crima in Sectorul 4. Pe 19 iulie, polițiștii din București au fost sesizați de catre un barbat ca matușa sa, domiciliata la o adresa din Sectorul 4, nu mai raspunde la telefon. Oamenii legii au mers la fața locului și au gasit o femeie și un barbat morți. Ambele cadavreprezentau urme de violența.…

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vaslui a anunțat ca au fost gasiți suspecții din cazul cadavrului gasit intr-un geamantan in localitatea vasluiana Pungesti. Polițiștii din Brașov au prin un barbat si o femeie, aceștia sunt presupușii suspecti in crima din localitatea vasluiana Pungesti. Potrivit…

- Un barbat de 50 de ani si o femeie de 44 de ani, concubini, au fost gasiti morti, marti, intr-o casa din localitatea braileana Mircea-Voda, cu urme de violenta pe corp. Cadavrele celor doi au fost gasite dupa ce, cu o zi inainte, femeia a sunat la 112 si a anuntat ca e in pericol, insa politistii nu…

- "In urma accidentului au rezultat patru victime: doua au avut nevoie de interventia echipajului de descarcerare, este vorba de o minora in varsta de 11 ani care a suferit un traumatism cranian si o femeie in varsta de 41 de ani care acuza dureri lombare. Ambele au fost transportate la CPU Medias constiente…