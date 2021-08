Fostul premier Benjamin Netanyahu, indepartat in iunie dupa un mandat de 12 ani, folosește o serie de tactici pentru a submina guvernul. “Pe langa toate provocarile cu care se confrunta deja noul prim-ministru israelian, Naftali Bennett, in incercarea de a ține impreuna o coaliție de guvernamant improbabila, diversa din punct de vedere ideologic, analiștii spun […] The post Obsesia puterii: Netanyahu sapa noul guvern al Israelului first appeared on Ziarul National .