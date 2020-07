Stiri pe aceeasi tema

- Ellie White lanseaza o noua piesa. Cum suna „Obsesia”! VIDEO “”Obsesia” a luat naștere din dorința de a explora cat mai multe emoții. Am lucrat la piesa cu Andy Platon. Omul care reușește sa creeze orchestrații minunate pentru fiecare idee care imi trece prin minte. Are o rabdare extraordinara și un…

- Este deja cunoscuta dragostea lui Kungs pentru piese care au devenit adevarate imnuri, cu sound-uri de club combinate cu muzica pop. Dupa ce a lansat o serie de “arme” potrivite pentru club, Valentin Brunel (Kungs) a adus vara la un alt nivel si a dus multimile intr-o calatorie fantastica prin sound-ul…

- O piesa pop despre energia pe care dragostea o creeaza in jurul persoanei iubite, “Aura” este cea mai recenta piesa impartasita de Serena. Serena a debutat in industria muzicala in urma cu 7 ani, atunci cand a inceput sa inregistreze si incarce pe retelele de socializare coveruri de piese autohtone…

- Alessiah lanseaza astazi noul ei videoclip “Waiting For”. Este cel de-al patrulea single din cariera tinerei artiste, care a decis inca de la o varsta frageda ca muzica este pasiunea ei cea mai mare. “Am fost intrebata deseori daca simt ca fac sacrificii și ca nu ma bucur indeajuns de copilarie și adolescența.…

- Inspirat de cultura tradiționala japoneza, fashion și iubire, Wabi_Sabi este un nou duo de producers din Europa de Est. Cu un simț foarte dezvoltat de a descoperi frumusețea in imperfecțiune, Wabi_Sabi imbina teme electronice cu diferite elemente artistice. „Signorina Molto Bella” este prima piesa lansata…

- Alex Bittman lanseaza single-ul “Got a feelinenextdoor”, de data aceasta sub numele sau real. Piesa este in acelasi stil urban cu care Alex ne-a obisuit de-a lungul timpului. Single-ul este primul extras de pe EP-ul “Los Tapes”, ce va fi lansat treptat, in urmatoarele saptamani. EP-ul “Los Tapes” va…