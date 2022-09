Observarea preţurilor la alimente provoacă palpitaţii serioase! Regina Elisabeta a II-a a murit, traiasca regele Charles al III-lea! Contraofensiva ucraineana merge bine pe frontul de est. Potrivit analistilor de la Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW), armata ucraineana a recucerit aproximativ 2500 de km patrati in zona Harkov, avansand cu rapiditate spre Kupyansk, Izium si raul Oskil. Pana aici, toate bune si frumoase, dar comunicatele furnizate de INS pe tema preturilor, coroborate cu rapoartele BNR pe tema inflatiei, creeaza senzatia de frig in oase inainte de sosirea anotimpului rece. De iarna care sta sa bata la usa, doar copiii in candoarea lor… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

