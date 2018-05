Dupa ce Simona Trașca a fost amenințata cu moartea de un barbat care s-a declarat obsedat de ea, informație publicata, in premiera, AICI, acum au aparut noi detalii in cazul celebrei blondine din showbiz-ul romanesc. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar) George, barbatul de care ”Pamela de Romania” s-a […] The post Obsedatul rupe tacerea despre cunoscuta vedeta: ”Am platit-o pentru sex!” appeared first on Cancan.ro .