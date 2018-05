Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Federatiei Romane de Box, trimis in judecata de DNA in Dosarul “GAla Bute”, alaturi de Elena Udrea, ex-ministru al Turismului, dar si de alte persoane, a ales sa se adreseze DIICOT-ului. Concret, Rudel Obreja a depus o plangere penala la adresa Laurei Codruta Kovesi, in calitate…

- Dupa ce a cerut lamuriri privind implicarea SRI in ancheta, Rudel Obreja, fostul presedinte al Federatiei Romane de Box, a anuntat, pe pagina sa de Facebook, ca a transmis la DIICOT o plangere impotriva procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a lui Florian Coldea si a lui George Maior.Plangerea…

- Magistrații Inaltei Curți de Casatie si Justitie (ICCJ) a decis vineri sa trimita o adresa catre DNA, pentru a preciza daca SRI a acordat sprijin tehnic procurorilor in ancheta din dosarul ”Gala Bute”.Judecatorii au admis in acest sens o cerere facuta de avocatul fostului presedinte al Federației Romane…

- Dosarul 'Gala Bute', in care fostul ministru al Dezvoltarii are o condamnare la 6 ani cu executare pentru luare de mita si abuz in serviciu a ajuns la ultimul termen. Judecatorii de la Curtea Suprema ii vor audia astazi pe martorii Rudel Obreja, Tudor Breazu si omul de afaceri Adrian Gardean, ultimul…

- Inculpații din dosarul ”Gala Bute” au, astazi, ultimul cuvant in fața Completului de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ). La termenul din 28 martie, magistrații i-au anunțat pe avocați sa fie pregatiți pentru pledoariile finale. Sentința va fi definitiva. Avocatul Elenei…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie urmeaza sa dezbata vineri ultimul termen in dosarul "Gala Bute", in care Elena Udrea a fost condamnata in prima instanta la sase ani de inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu. Inainte de pledoariile finale ale avocatilor…

- Elena Udrea nu s-a prezentat miercuri la judecarea dosarului "Gala Bute", iar avocatii sai au anuntat la Instanta suprema ca un medic din Costa Rica i-a recomandat "odihna absoluta" fostului ministru. Instanta suprema a programat pentru termenul de miercuri al procesului audierea a trei…