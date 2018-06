Obreja reactioneaza dupa decizia instantei privind sesizarea CCR: “nu voi renunta sa imi caut DREPTATEA”

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al Federației Romane de Box, Rudel Obreja, susține ca admiterea cererii de sesizare a CCR privind articolul de lege care reglementeaza realizarea expertizelor reprezinta o recunoaștere a unei condamnari nedrepte."Astazi, ICCJ mi-a admis doua cereri de sesizare a CCR ,ceea…

- Dupa ce Inalta Curte a pronuntat, marti dupa-amiaza, sentintele definitive in dosarul “Gala Bute”, fostul presedinte al Federatiei Romane de Box (FRB) a parasit locuinta, cu o masina in care a pus doua valize mari, cu gandul sa se predea. Pana sa plece, insa, a stat de vorba cu jurnalistii, anuntand…

- Judecatori de la Inalta Curte de casație și Justiție au pronunțat, marți, sentința definitiva in dosarul Gala Bute. La fel ca și in prima instanța Elena Udrea a fost condamnata la 6 ani de pușcarie cu executare. Aceiași magistrați l-au condamnat pe fostul șef al Federației Romane de Box, Rudel Obreja,…

- Judecatorii instantei supreme ar putea sa pronunte, marti, decizia definitiva in dosarul "Gala Bute", in care fostul ministru al Dezvoltarii Elena Udrea, aflata in Costa Rica, a fost condamnata in prima instanta la sase ani de inchisoare.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a programat, pentru miercuri, pledoariile finale in dosarul “Gala Bute”, in care Elena Udrea, fost ministru al Dezvoltarii si Turismului si Rudel Obreja, fost presedinte al Federatiei Romane de Box, au fost condamnati in ...

- Fostul presedinte al Federatiei Romane de Box, trimis in judecata de DNA in Dosarul “GAla Bute”, alaturi de Elena Udrea, ex-ministru al Turismului, dar si de alte persoane, a ales sa se adreseze DIICOT-ului. Concret, Rudel Obreja a depus o plangere penala la adresa Laurei Codruta Kovesi, in calitate…

- Lovitura dura a magistratilor de la Inalta Curte pentru Directia Nationala Anticoruptie. Magistratii au admis cererea inaintata de aparatorul fostului presedinte al Federatiei Romane de Box, Rudel Obreja. Mai exact, acesta a cerut, vineri, instantei sa transmita catre DNA o solicitare de lamuriri privind…

- Elena Udrea nu s-a prezentat miercuri la judecarea dosarului "Gala Bute", iar avocatii sai au anuntat la Instanta suprema ca un medic din Costa Rica i-a recomandat "odihna absoluta" fostului ministru. Instanta suprema a programat pentru termenul de miercuri al procesului audierea a trei…