- Trei etape a trebuit sa astepte Gloria pentru o noua victorie, dupa cea cu Selimbar, care a marcat debutul lui Adrian Mihalcea pe banca tehnica in locul lui Cristi Pustai. Pentru ca tot ce s-a vorbit pana acum despre play-off si promovare sa nu ramana la stadiul de simple sloganuri, iar tot ce s-a realizat…

- Calificarea in play-off si, mai apoi, promovarea in SuperLiga, n-ar trebui sa fie o problema pentru Gloria. De doua meciuri pe banca echipei din Crang, in victoria cu Selimbar si remiza de la Timisoara, Adrian Mihalcea este de parere ca obiectivele sunt in grafic, la jumatatea sezonului regulat, care…

- Adrian Mihalcea a ramas cu multe semne de intrebare, dar si cu convingerea ca va fi mult de munca in continuare pentru indeplinirea obiectivului, la debutul sau pe banca Gloriei, consumat marti seara, in Crang, cu CSC Selimbar, in ultimul meci al etapei a 9-a. Si, este adevarat, si cu cele trei puncte…

- Debut fara stralucire, dar de eficienta maxima pentru Adrian Mihalcea pe banca tehnica a Gloriei! Marti seara, in Crang, in ultimul meci al etapei a 9-a a esalonului secund, echipa buzoiana a invins-o la limita, 1-0, pe CSC Selimbar, unicul gol fiind marcat de Valentin Alexandru, in minutul 42. Cu…

- Gloria si CSC Selimbar au pus punct capat etapei a 9-a din Liga a 2-a, care a adus deja o schimbare de lider, iar alta poate aparea la finalul meciului din Crang, in cazul in care sibienii ii vor strica debutul lui Adrian Mihalcea, la primul meci pe banca Gloriei de la rusinea cu Unirea … Articolul…

- Esecurile succesive din deplasare, de la Iasi si Miercurea Ciuc, care au scos Gloria in afara play-off-ului, ii pusesera pe fotbalisti si pe antrenorul Cristi Pustai sub o mare presiune, astfel ca, pentru a nu pierde contactul cu grupul primelor șase, Gloria echipa buzoiana era obligata sa scoata maximum…

- Gloria cauta in continuare sa-si intareasca compartimentul ofensiv – unde Cristi Pustai nu are inca solutii foarte multe – si a reusit sa-l aduca in Crang pe atacantul moldovean de 25 de ani Alexandru Boiciuc. Noul jucator al Gloriei vine de la Universitatea Cluj, pentru care a evoluat deja in acest…