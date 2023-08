Obosiți de prea multă muncă, profită de orice zi liberă legală pentru mini-vacanţe Aproape 60% dintre angajati asteapta vara pentru a-si planui concediul si isi rezerva intre 5 si 10 zile libere in aceasta perioada, dupa cum reiese din cel mai recent sondaj realizat de platforma de recrutare online bestjobs. In perceptia angajatilor romani, volumul de munca a crescut anul acesta, amplificand nevoia de timp liber. 57% dintre respondenti spun ca au muncit mai mult in comparatie cu anul trecut, iar 30% considera ca cerintele sunt la fel. ”Perioada verii este asociata in mod traditional concediilor, iar traficul de la granite confirma acest lucru. Astfel, in ziua de 12 august a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Perioada verii este asociata in mod traditional concediilor, iar traficul de la granite confirma acest lucru. Astfel, in ziua de 12 august a fost inregistrat recordul acestui an, de aproximativ 600.000 de oameni care au intrat sau iesit pe teritoriul tarii noastre, potrivit datelor Politiei de Frontiera.…

- Peste 1,3 milioane de persoane au tranzitat punctele de frontiera in acest week-end, in crestere cu aproximativ 40% fata de aceeasi perioada a anului trecut, arata datele Politiei de Frontiera. Potrivit unui comunicat de presa transmis, luni, de Politia de Frontiera, in perioada 4-6 august,…

- Mai mult de 1.348.000 de persoane, cetateni romani si straini, au efectuat formalitatile de frontiera, in perioada 4 – 6 august, ceea ce reprezinta o crestere de aproximativ 40% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPF) informeaza ca, duminica,…

- Minivacanța , in mai puțin de o luna, va fi posibila datorita sarbatorii creștin-ortodoxe Adormirea Maicii Domnului (Sfanta Maria) 2023, cu cruce roșie, care pica intr-o zi de marți, 15 august.Sfanta Maria, zi libera legala printr-o decizie a Guvernului De la finalul anului 2022, Guvernul a decis sa…

- Din data de 14 iulie 2023, in anumite condiții, va fi considerata vechime in munca și in specialitate perioada lucrata de psihologi in cadrul unui cabinet individual, cabinet asociat, societate civila profesionala sau in baza unui contract de munca. Ce spune legea„Perioada in care psihologul cu drept…

- Daca ești salariat in Romania și muncești in baza unui contract de munca sau ești angajator, trebuie sa știi ca prevederile Codului Muncii au suferit unele schimbari importante, din perspectiva suspendarii contractului de munca pentru ingrijirea unor persoane, dar și din cea a concediului de ingrijitor.…

- Dupa doi ani marcați de pandemia de COVID-19, izbucnirea razboiului din Ucraina in 2022 și contextul economic incert care a precedat acest eveniment, piața muncii din Romania se regasește la inceputul lui 2023 intr-un context in premiera. Prin intermediul studiului Employee Sentiment, am obținut date…

- Ce ar trebui sa se intample daca lucrez de Rusalii? Este intrebarea pe care o au mulți dintre angajații care vor fi nevoiți sa lucreze in zilele in care alții se distreaza. Romanii se vor bucura din nou de o minivacanta in aceasta saptamana, iar angajatii care nu o primesc trebuie sa stie ca pot avea…