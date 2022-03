Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce conducea autoturismul pe DJ 155P in comuna Baia, un localnic de 20 de ani a patruns pe contrasens, intrand in coliziune cu autoturismul condus regulamentar din sens opus de un localnic de 19 ani. Din accident a rezultat ranirea conducatorului auto de 19 ani, care a fost transportat cu ambulanța…

- ACCIDENT rutier in Valea Lunga: Un șofer „MORT de BEAT” a lovit o mașina și a bagat in spital un pieton ACCIDENT rutier in Valea Lunga: Un șofer „MORT de BEAT” a lovit o mașina și a bagat in spital un pieton Un accident rutier a avut loc duminica, 6 martie, in jurul orei 22.00, pe strada Victoriei din…

- Un accident rutier a avut loc in dimineata aceasta pe strada Oltului din Baia Mare, la intersecția cu strada Nisiparilor. In accident au fost implicate doua autoturisme. La fața locului au ajuns 3 echipaje de Poliție, un echipaj SMURD și un echipaj SAJ Maramureș. Potrivit polițiștilor, in accident au…

- Doi tineri au fost raniti dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat pe drumul national DN 15D, in afara localitatii Turturesti din judetul Neamt, in noaptea de miercuri spre joi. Purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, Georgiana Puscasu, a declarat ca la volanul autoturismului se afla un tanar de…

- Accident de circulație, duminica, pe drumul ce leaga Sanpetru German de Gelu, județul Timiș. Un barbat a ajuns la spital dupa ce a pierdut controlul volanului și s-a rasturnat cu mașina in afara drumului. Individul consumase alcool.

- Un accident de circulație, in care au fost implicate doua autovehicule, a avut loc in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 15:22, pe DN1C, in localitatea Cațcau. Din primele informații, conducatorul unui autoturism – un barbat de 55 de ani, din Dej – care se deplasa dinspre Baia Mare inspre Dej, ar fi…

- S-a urcat beat la volan si a facut prapad pe sosea. Este isprava unui tanar din satul Sasar. La ieșirea din Baia Mare, pe bulevardul București a condus nebunește si nu a reușit sa evite impactul cu o masina condusa de o șoferița care circula regulamentar in sensul giratoriu de langa Dedeman. A lovit-o…

- Un roman din Italia care s-a urcat beat la volan a fost aproape ucis de catre un grup de oameni in care a intrat cu mașina. Persoanele l-au atacat și au aruncat cu pietre in geamurile mașinii barbatului.