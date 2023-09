Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, duminica seara, la Digi24, ca sistemul de sanatate din Romania are doua viteze: pe de-o parte sunt medicii care vin de acasa, din timpul lor liber pentru a salva vieti, iar pe de alta parte sunt medicii care refuza sa-și consulte pacientii. Rafila spune…

- Intr-un top 3 privind țarile de unde provin cei mai mulți medici straini care profeseaza in Belgia, Romania se plaseaza pe locul al treilea, dupa Franța și Țarile de Jos. Numarul medicilor straini care lucreaza in Belgia s-a dublat in 11 ani, ajungand la peste 10.000, transmite, pe baza datelor oficiale,…

- Medicii, organizațiile profesionale și organizațiile de pacienți spun ca nu desființarea instituției este soluția, ci autonomia finanțarii sistemului sanitar din Romania, alaturi de dezvoltarea asigurarilor private de sanatate. Solicitarea premierului Marcel Ciolacu, adresata ministrului Sanatații,…

- Numarul firmelor dizolvate a atins, in prima jumatate a anului, un nivel record al ultimilor 15 ani, de peste 19.400 de afaceri, in crestere cu 18,2% fata de aceeasi perioada a anului trecut.

- Președintele Colegiului Medicilor: 36% din medicii romani sunt in stare de burnout nivel ridicat si foarte ridicat 36% din medicii romani sunt in stare de burnout nivel ridicat si foarte ridicat, a declarat președintele Colegiului Medicilor din Romania, Daniel Coriu. „Sindromul de burnout este o problema…

- Presedintele Colegiului Medicilor din Romania, Daniel Coriu, a declarat joi ca 36% din medicii romani sunt in stare de burnout nivel ridicat si foarte ridicat."Sindromul de burnout este o problema destul de raspandita in Romania in medicina si nu numai in Romania. Volumul de munca foarte mare, sarcini…

- Vara astronomica se face simțita inca din primele zile de la solstițiu (21 iunie 2023). In zona de șes vor fi peste 30 grade Celsius la umbra, incepand de joi, 22 iunie 2023. La Curbura Carpaților cel mai cald va fi sambata, 24 iunie 2023 - 33 grade Celsius.

- Atesh, o mișcare a tatarilor și ucrainenilor din Crimeea, arata faptul ca soldații ruși s-au infestat cu virusul holerei, dupa ce au baut apa infestata ca urmare a ruperii barajului Nova Kahovka.„Unitați intregi din direcția Herson situate de-a lungul Canalului Crimeei de Nord iși pierd capacitatea…