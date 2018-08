Stiri pe aceeasi tema

- Legea pensiilor va fi prezentata joi, in ansamblu, si va ramane o luna in dezbatere publica pana in data de 8 septembrie, apoi va fi avizata de alte ministere, pentru a se transforma in proiect de lege al Guvernului si va ajunge in Parlament, a declarat ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, la Romania TV.…

- Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, susține ca președintele Klaus Iohannis nu avea de ales decat sa promulge modificarile la Legea 304/2004. Zegrean atrage atenția asupra faptului ca Romania a cerut un punct de vedere de la Comisia de la Veneția, acesta a venit, dar, practic,…

- Potrivit Adevarul.ro, reprezentantii Primariei Bucuresti au respins in scris cererea trimisa de Federatia Romanilor de Pretutindeni, filiala din Romania, de a autoriza un miting al diasporei in data de 10 august, in Bucuresti. Acestia au invocat ca organizarea mitingului ar incalca un articol din…

- La putin timp dupa ce reprezentantii Sindicatului Politistilor din Romania "Diamantulldquo; au anuntat castigarea, in prima instanta, a unui proces important pentru toti politistii din tara, acum a venit randul Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual SNPPC sa aduca vesti bune…

- Proiectul de lege privind internship-ul a fost promulgat de Președintele Klaus Iohannis, aceasta posibilitate avand-o tinerii care au cel puțin 15 ani. Legea urmeaza sa intre in vigoare in 30 de zile de la promulgarea acesteia in Monitorul Oficial. Contractele de internship vor fi accesibile tinerilor…

- Camera Deputatilor a adoptat joi, in calitate de Camera decizionala, proiectul de lege de modificare a Codului rutier. Daca proiectul va deveni lege, prin promulgare, masinile de politie cu radar vor trebui presemnalizate cu un panou afisat cu 500-1.

- Incepand cu data de 1 iulie vor intra in vigoare preturile avizate de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) pentru serviciul universal, aplicate de Furnizorii de Ultima Instanta (FUI) clientilor finali din portofoliul propriu, autoritatea anuntand vineri ca a aprobat scaderea,…

- Tramvaiul Timișoara promoveaza Romania in Ungaria. Nu e o gluma, ci pura realitate. Un tramvai botezat cu numele orașului de pe Bega circula in Szeged ca și simbol al infrațirii dintre cele doua orașe. Ungurii il recunosc, pentru ca știu orașul romanesc aflat la numai 150 de kilometri. Tramvaiul Temesvar,…