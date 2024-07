Obligatoriu pentru toți angajatorii din România. Ce drepturi au salariații la cod roșu de caniculă, legea spune clar Meteorologii au emis un cod roșu de canicula si disconfort termic in aproape toata țara, iar salariații trebuie sa știe ca au anumite drepturi. Angajatorii sunt obligați sa ia o serie de masuri pentru a proteja sanatatea și siguranța acestora. Afla, din randurile de mai jos, toate detaliile! Masuri pentru ameliorarea condițiilor de munca Conform […] The post Obligatoriu pentru toți angajatorii din Romania. Ce drepturi au salariații la cod roșu de canicula, legea spune clar appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Orașul Constanța se afla in weekend sub cod portocaliu de canicula. Meteorologii anunța un val de caldura persistent, canicula și disconfort termic accentuat, cu temperaturi de pana la 40 de grade Celsius.

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a transmis, joi seara, un apel catre populație, de a se proteja, in urmatoarele zile, de efectele negative ale temperaturilor extrem de ridicate. Apelul vine in contextul in care ANM a emis Cod roșu de canicula, pentru mai mult de…

- Cupola de caldura in toata Romania. Valul de caldura se intensifica, iar Administrația Naționala de Meteorologie a emis noi avertizari cod portocaliu și galben de canicula, valabile in aproape toața țara. Iata in ce zone sunt anunțate temperaturi de foc. Pentru ce zone a fost emis cod galben de canicula…

- Cupola de caldura in Romania. Meteorologii au emis un cod galben de canicula, disconfort termic și nopți tropicale pentru mai multe județe din țara. In plus, ANM a anunțat o prognoza speciala pentru Capitala. Cate grade vor arata termomentrele? Vremea va continua sa se incalzeasca Un nou val de canicula…

- Meteorologii vin cu vești proaste pentru Romania. Toata țara se va topi la temperaturi de peste 40 de grade Celsius! Disconfortul termic va fi accentuat in Campia Romana și de Veste, iar indicele temperatura-umezeala va depași pragul critic de 80 de unitați, potrivit prognozei meteo pentru saptamana…

- Canicula a pus stapanire pe multe zone din Romania, cele mai afectate fiind Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și sud-vestul Transilvaniei. In weekend, locuitorii din aceste regiuni s-au confruntat cu temperaturi extrem de ridicate. Nu scapam de canicula „In Banat, Oltenia, cea mai mare…

- Se pare ca ne așteapta o vara cum nu a mai fost in Romania, in ultimii ani. Dupa temperaturile record din toamna și iarna ce tocmai au trecut, sezonul cald ar putea fi unul atipic pentru țara noastra. Potrivit meteorologilor, nu ne vom plange de canicula in urmatoarele luni. Vara 2024, una atipica pentru…

- Daca pana de curand șoferii nu erau obligați sa aibe in mașina un anume lucru, de acum lucrurile se schimba, avand in vedere ca se schimba legea peste tot in Europa, inclusiv in Romania, și care precizeaza in mod clar ce trebuie sa aiba toți șoferii in mașina. Parlamentul European anunța ca se schimba…