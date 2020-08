Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Teleorman a hotarat obligativitatea purtarii mastii de protectie in spatiile deschise aglomerate, incepand de vineri. "Incepand cu data de 31 iulie 2020 se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie (masca de unica folosinta, esarfa sau a oricarui…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Giurgiu a adoptat, vineri, o hotarare privind obligativitatea purtarii mastii de protectie pentru toate persoanele prezente in spatiile publice deschise, decizia fiind valabila incepand cu data de 1 august. "In urma sedintei Comitetul Judetean…

- Numarul județelor in care este obligatorie masca și in spațiile deschise aglomerate a ajuns la cinci. Dupa masurile anunțate de Argeș, Dambovița și Brașov, Valcea și Teleorman au impus masuri...

- "Trebuie sa vedem daca daca vorbim de masuri pentru toata tara sau doar pentru litoral ori Bucurestildquo;.Premierul Ludovic Orban a anuntat ca azi se va analiza propunerea privind obligativitatea purtarii mastii de protectie in spatii libere, intr un anumit interval orar. Mai mult decat atat, tot azi…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, cu privire la situatia de pe litoral, ca exista mai multe masuri in analiza, indicand, printre altele, obligativitatea purtarii mastii si in spatii foarte aglomerate aflate in aer liber. „Exista mai multe masuri in analiza, limitarea programului pentru terase,…

- Regiunea spaniola Catalonia va introduce obligativitatea purtarii mastii in spatii deschise, ca urmare a cresterii numarului de cazuri de COVID-19, a anuntat marti purtatoarea de cuvant a executivului catalan, Meritxell Budo, potrivit AFP si dpa.

- Ordinul care instituie obligativitatea purtarii maștii de protecție și modul in care se desfașoara triajul epidemiologic, la accesul in incinte, a fost publicat, vineri seara, in Monitorul Oficial, noile reguli intrand astfel in vigoare.