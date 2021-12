Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a promulgat astazi mai multe legi printre care și una care prevede includerea dronelor pe lista cu dispozitive militare. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 6 decembrie 2021, urmatoarele decrete: Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si…

- Actul normativ aproba Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 105/2020, pentru completarea Legii nr. 291/2018, privind aprobarea obiectivului de investiții Autostrada Iași-Targu Mureș, Autostrada Unirii. Ordonanța modifica și completeaza Legea 291/2018 și prevede ca Autostrada Unirii are doua tronsoane:…

- Institutiile publice nu vor mai putea solicita copii ale actelor, potrivit unei legi adoptate miercuri de Camera Deputaților. Potrivit deciziei, vor fi interzise copiile inutile, care se aduna la dosarul cu sina. Legea merge la președintele Klaus Iohannis pentru promulgare „Este oficial! Institutiile…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 11 octombrie 2021, urmatoarele decrete: Decret privind promulgarea Legii pentru completarea tabelului-anexa nr. I la Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri (PL-x 245/07.06.2021);Decret…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, mai multe decrete potrivit Administrației Prezidențiale: Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 154/2020 privind instituirea unor masuri pentru sprijinul tinerilor fermieri (PL-x 638/20.10.2020);…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi, 30 septembrie 2021, urmatoarele decrete: Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 155/2020 privind unele masuri pentru elaborarea Planului național de relansare și reziliența necesar Romaniei…

- Legea consumatorului vulnerabil: Cine va primi ajutoare financiare pentru plata facturilor la energie Legea consumatorului vulnerabil: Cine va primi ajutoare financiare pentru plata facturilor la energie Klaus Iohannis a semnat joi, 16 septembrie 2021, decretul pentru promulgarea Legii privind stabilirea…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi, 16 septembrie 2021, decretul pentru promulgarea Legii privind stabilirea masurilor de protecție sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie. Camera Deputatilor a adoptat, in 7 septembrie, in calitate de for decizional, proiectul legii…