- Obligativitatea purtarii maștii de protecție sanitara Foto: Grupul de Comunicare Strategica. Tot mai multe județe impun obligativitatea purtarii maștii de protecție sanitara și în aer liber. La Constanța, autoritațile au decis ca masura se va…

- Obligativitatea purtarii maștii in spațiile inchise va fi impusa in zonele aglomerate și in județul Constanța, inclusiv in stațiuni, in zonele de promenada. Masura se va aplica din 1 august. Anunțul a fost facut joi de prefectul județului, George Niculescu. El a precizat ca, la propunerea DSP și a Poliției…

- Decizia obligativitații maștilor, „la latitudinea autoritaților locale” Foto: Grupul de Comunicare Strategica. Specialiștii recomanda ca autoritațile locale sa fie lasate sa decida unde trebuie sa se poarte obligatoriu maști în spații publice, a reafirmat astazi premierul Ludovic Orban. El…

- 0800800165 - operațional de la ora 24.oo ptr incalcarea masurilor sanitare Foto: Grupul de Comunicare Strategica. În perioada verii va fi disponibila și o linie TelVerde, la care cetațenii pot sesiza cazurile de încalcare a normelor de protecție sanitara. Numarul de…

- Apelurile specialistilor si ale autoritatilor de a purta masca Foto: Grupul de Comunicare Strategica. Se înmultesc apelurile specialiștilor și ale autoritaților, pentru purtarea maștilor; în caz contrar, rata de infectare ar putea sa ajunga și la 70%, atrage atenția șeful…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) precizeaza, sambata, ca persoanele care nu poarta masca in spatiile inchise stabilite prin Hotararea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta pot fi sanctionate cu amenda intre 500 si 2.500 de lei, iar scopul autoritatilor nu este de a sanctiona cetatenii,…

- Bilantul cazurilor de COVID-19 in Romania Foto: Departamentul pentru Situații de Urgența. Numarul românilor care au murit din cauza infectiei cu noul coronavirus a ajuns la 841, dupa ce Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ultima raportare. Numarul total al celor infectati se apropie…