”Bursa de Valori Bucuresti (BVB) informeaza ca miercuri, 21 aprilie, intra la tranzactionare pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT) al BVB prima emisiune de obligatiuni Restart Energy One, furnizor de energie electrica si gaze naturale. Obligatiunile vor fi tranzactionate sub simbolul bursier REO26 si ISIN ROSWAJ8VBNH9. Obligatiunile REO26 sunt primele convertibile in actiuni admise la tranzactionare pe SMT-ul BVB”, arata un anunt al BVB. Emisiunea de obligatiuni are o valoare totala de 16,36 milioane lei, cuprinde 163.612 de obligatiuni, cu o valoare nominala de 100 lei /obligatiune,…