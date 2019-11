Stiri pe aceeasi tema

- International Investment Bank a atras 500 milioane lei, printr-o emisiune de obligațiuni cu maturitate de 3 ani, la o dobanda de 3,98% pe an, cel mai mic cost obținut vreodata de catre IIB aferent unei emisiuni de obligațiuni in moneda locala. Este al cincilea an consecutiv in care IIB atrage finanțare…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) impreuna cu parteneri din domeniul energetic și financiar a inființat luni, 4 noiembrie, compania care va avea rol de Contraparte Centrala, se arata intr-un comunicat de presa al operatorului pieței de capital.

- Bursa de la Bucuresti a inchis in scadere sedinta de joi, iar valoarea tranzactiilor s-a cifrat la 55,24 milioane de lei (11,61 milioane de euro), din care 54,36 milioane lei (11,42 milioane euro) tranzactii cu actiuni, potrivit Agerpres.Indicele principal BET, care arata evolutia celor mai…

- Operatorul aerian Blue Air a anunțat, luni, ca vrea sa emita obligațiuni de 50-60 milioane de euro la Bursa de Valori București (BVB), anunța MEDIAFAX.Compania preconizeaza ca operațiunea, anunțata in cadrul unei intalniri cu presa, va incepe din toamna anului viitor. "Ne-am propus sa atragem…

- Promovarea Bursei de Valori Bucuresti (BVB) la statutul de piata emergenta trebuie privita atat ca o reusita, cat si ca o obligatie a reprezentantilor pietei de capital romanesti pentru continuarea reformelor din ultimii ani. In plus, procesul...

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si-a continuat ritmul accelerat de crestere, astfel ca indicele BET, care include cele mai tranzactionate 16 companii cu exceptia SIF-urilor, a crescut cu 25% in primele 8 luni ale acestui an, iar indicele BET - Total Return (BET-TR), care include si dividendele oferite…

- Antreprenorii craioveni au aflat cum isi pot finanta afacerile fara sa apeleze neaparat la credite bancare. Firmele se pot lista la Bursa de Valori Bucuresti doar daca au un proiect clar de dezvoltare a afacerii. Povestile de succes spuse la seminarul de la Craiova au avut drept scop crearea unei perspective…

- Bursa de Valori Bucuresti ar putea fi promovata la statutul de Piata Emergenta de catre FTSE Russell pe 26 septembrie, intrucat anul acesta indeplineste toate criteriile necesare, a anuntat joi, Directorul General, Adrian Tanase la conferinta Piata de Capital organizata de Financial Intelligence,…