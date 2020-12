Stiri pe aceeasi tema

- ”Agroserv Mariuta a incheiat anul 2019 cu venituri de 63,2 milioane lei, in crestere cu 30% fata de anul precedent. In primul semestru al anului curent, veniturile au insumat 37,6 milioane lei, cu 40% peste nivelul din perioada similara a anului precedent. Managementul societatii estimeaza ca veniturile…

- ”Agroserv Mariuta SA, compania care detine brandul Laptaria cu Caimac, a incheiat cu succes plasamentul privat de obligatiuni prin care a atras 3 milioane euro, cu scadenta in 2025 si la o dobanda de 5,25%. Obligatiunile vor fi listate pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare de la Bursa de Valori…

- Brandul Laptaria cu Caimac investește 9 mil. euro intr-un sistem de recuperare si refolosire a sticlelor și borcanelor. Compania anunta și listarea la bursa Agroserv Mariuta SA, compania care detine brandul Laptaria cu Caimac, a anuntat marti ca va lista in noiembrie o emisiune de obligatiuni de 3 mil.…

