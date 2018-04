Stiri pe aceeasi tema

- O noua emisiune de obligatiuni municipale in valoare de 555 milioane de lei, emisa de Municipiul Bucuresti, intra joi la tranzactionare pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB), se arata intr-un anunt al operatorului pietei de capital.

- Primaria Municipiului București informeaza investitorii ca a finalizat emisiunea și plasamentul unui numar de 55.500 obligațiuni cu o valoare nominala totala de 555.000.000 RON, denominate in RON, emise in forma dematerializata prin inscriere in cont, negarantate, neconvertibile, cu o rata anuala fixa…

- "Municipiul Bucuresti informeaza investitorii ca intentioneaza sa lanseze o noua emisiune de obligatiuni cu o valoare nominala totala de 555.000.000 RON, denominate in RON, emise in forma dematerializata prin inscriere in cont, negarantate, neconvertibile, cu o rata anuala fixa a dobanzii de 5,6%…

- Municipiul Bucuresti informeaza, luni, ca va lansa o noua emisiune de obligatiuni cu o valoare nominala totala de 555 de milioane de lei, in cadrul unei emisiuni dedicate numai investitorilor calificati. Banii vor fi folositi pentru refinantarea unei datorii angajate in 2015. Obligatiunile…

- Bursa de Valori Bucuresti continua marti tendinta de scadere inregistrata pe parcursul zilei anterioare, avand un rulaj de 3,313 milioane de lei (710,263 euro), dupa 50 de minute de la debutul tranzactiilor, conform Agerpres.

- Piata de capital romaneasca a rezistat la cea mai mare corectie a burselor americane din ultimii 10 ani, indicele principal BET inregistrand o crestere de 7% de la debutul anului, a declarat, luni seara, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Lucian Anghel, la Gala de Inaugurare a Anului Bursier…

- Adrian Tanase-noul presedinte director general al Bursei de Valori Bucurest Presedintele director general al Bursei de Valori Bucuresti, Adrian Tanase. Foto: bvb.ro "Faptul ca avem listari de companii private reprezinta elementul pozitiv, iar consolidarea pietei de brokeraj prin restrângerea…

- Piata de brokeraj se consolideaza in rau, respectiv cei mari isi restrang activitatea, iar cei mici dispar, a declarat luni Adrian Tanase, director general al Bursei de Valori Bucuresti (BVB), intr-o conferinta de presa. "Se intampla doua lucruri la bursa sau cu legatura la bursa, respectiv…