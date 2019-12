Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta este cel mai bun din istoria pietei de capital in ceea ce priveste numarul de emisiuni de obligatiuni, a declarat, joi, Lucian Anghel, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), la evenimentul de lansare a primei emisiuni de obligatiuni senior nepreferentiale din Romania si din Europa…

- Actiunile Bancii Transilvania au fost si in aceasta saptamana cele mai lichide titluri pe Bursa de la Bucuresti, generand tranzactii de peste 31,49 de milioane de lei, urmate de actiunile BRD-Groupe Societe Generale, cu schimburi de 17,63 milioane de lei si de cele ale OMV Petrom, cu 14,59 milioane…

- Prima emisiune de obligațiuni corporative a Autonom Services S.A., cel mai important jucator independent de pe piețele de leasing operațional și rent-a-car din Romania, a fost admisa la tranzacționare incepand cu data de 4 decembrie 2019, pe piața reglementata administrata de Bursa de Valori București…

- Toți cei noua indici ai Bursei de Valori București (BVB) au marcat aprecieri miercuri dupa o ușoara corecție in ședința precedenta, BET continuand astfel raliul din acest an catre noi maxime pe fondul unei evoluții pozitive și in piețele externe, scrie Mediafax.Referința pieței a inregistrat…

- Opt din cei noua indici ai Bursei de Valori București au inregistrat scaderi ușoare joi, dupa avansul solid de miercuri ce a dus capitalizarea pieței locale la un nou maximum, anunța MEDIAFAX.Citește și: Banii cheltuiți de candidați in campania pentru alegerile prezidențiale- Cine conduce…

- Bursa de Valori Bucuresti a inregistrat, in primele 9 luni ale acestui an, un profit net consolidat de 6,69 milioane lei, in scadere cu 18% fata de perioada similara a anului trecut, acesta fiind obtinut in proportie de 78% din segmentul de tranzactionare al grupului, conform unui comunicat publicat…

- Autonom Services SA s-a finantat cu 20 milioane euro prin vanzarea de obligatiuni, cu maturitate de 5 ani, cu un cupon de 4,45% platibil anual. Obligatiunile urmeaza sa fie listate pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti (BVB).

- Bursa de Valori de la Bucuresti (BVB) a admis tranzactionarea obligatiunilor emise de compania de eLearning Ascendia (ASC), in valoare de trei milioane de lei. Ascendia este listata pe segmentul de tranzactionare AeRO si are o capitalizare de 11,4 milioane de lei, potrivit Mediafax.„Emisiunea…