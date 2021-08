Stiri pe aceeasi tema

- Programul Made in Romania si-a desemnat cele 50 de companii semifinaliste dintr-un total de peste 300 de companii antreprenoriale nominalizate, potrivit unui comunicat de presa al Bursei de Valori Bucuresti. Aflat la cea de-a patra editie, programul a reconfirmat succesul in crestere in randul comunitatii…

- ​Compania româneasca Visual Fan, care vinde telefoane, tablete, laptopuri și alte produse electronice asamblate în China, sub marca sa, Allview, s-a listat, luni, 26 iulie 2021, pe piața alternativa AeRO, a Bursei de Valori București. Cifra de afaceri și profitul companiei au „explodat”…

- IAR Brasov va distribui, incepand de joi, 15 iulie, dividendele aferente anului 2020, precum si dividendele neincasate pentru anii 2017, 2018 si 2019 (acolo unde este cazul). Potrivit unui comunicat al companiei, publicat miercuri pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB), valoarea dividendului…

- Agentia Internationala de Rating Fitch a confirmat ratingul acordat Societatii Nationale de Transport al Gazelor Naturale Transgaz la ‘BBB-‘ cu perspectiva stabila, informeaza compania, printr-un raport transmis luni Bursei de Valori Bucuresti. Ratingul confirmat ‘BBB-‘ cu perspectiva stabila ”reflecta…

- Dezvoltatorul One United Properties a achiziționat de la o companie din cadrul Țiriac Group un teren de 21.165 mp pe malul Lacului Tei. Valoarea tranzacției se ridica la 15 milioane de euro. Pentru terenul respectiv a fost deja emis un certificat de urbanism in vederea construirii. De asemenea, compania…

- Paval Holding, vehiculul de investitii controlat de Dragos si Adrian Paval, fondatorii retelei de magazine de bricolaj Dedeman, a achizitionat o participatie de 5% intr-o afacere antreprenoriala romaneasca de inginerie si tehnologie, Simtel Team, conform unui comunicat al Simtel Team si BT Capital…

- Grupul de presa Bursa, in parteneriat cu Asociatia Brokerilor, organizeaza joi conferinta hibrid ''Posibilitati de cooperare intre bursele de valori din Centrul si Estul Europei'', eveniment la care si-au anuntat participarea unsprezece burse de valori din regiune. La evenimentul…

- BVB avea la finalul lunii martie active totale in valoare de 121 milioane lei, in crestere cu 7% fata de sfarsitul anului 2020. “Veniturile operationale BVB individual au scazut cu 27%, -2,17 milioane lei (de la 7,96 milioane lei la 5,79 milioane lei), in principal ca urmare a scaderii veniturilor din…