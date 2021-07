BestJobs, una dintre cele mai importante platforme de recrutare online din Romania, a debutat miercuri, cu primele sale obligatiuni la Bursa de Valori Bucuresti, informeaza compania.



In valoare de peste 3,3 milioane de euro, obligatiunile se tranzactioneaza pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare al bursei sub simbolul bursier JOBS26E.



Potrivit comunicatului, fondurile atrase de la investitorii din piata de capital vor sustine dezvoltarea companiei, prin atragerea de profesionisti in echipa, promovarea si dezvoltarea platformei si a solutiilor tehnologice dezvoltate…