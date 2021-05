Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a anuntat vineri ca din data de 31 mai intra la tranzactionare pe Piata Reglementata a BVB obligatiuni senior non-preferentiale emise de Banca Comerciala Romana (BCR), in valoare de un miliard de lei, sub simbolul bursier BCR28, arata Agerpres. Potrivit unui…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a anuntat vineri ca din data de 31 mai intra la tranzactionare pe Piata Reglementata a BVB obligatiuni senior non-preferentiale emise de Banca Comerciala Romana (BCR), in valoare de un miliard de lei, sub simbolul bursier BCR28. Potrivit unui comunicat al BVB, obligatiunile…

- ”Primele obligatiuni verzi Raiffeisen Bank, emisiune derulata in premiera pentru sectorul bancar din Romania, au intrat astazi la tranzactionare la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), sub simbolul bursier RBRO26. Raiffeisen Bank a atras in aprilie 2021, la momentul derularii emisiunii de obligatiuni, peste…

- Primele obligatiuni verzi Raiffeisen Bank, emisiune derulata in premiera pentru sectorul bancar din Romania, au intrat astazi la tranzactionare la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), sub simbolul bursier RBRO26. "Prin listarea obligatiunilor verzi emise de Raiffeisen Bank pe Bursa de Valori Bucuresti reconfirmam…

- “Agroserv Mariuta SA, compania care detine brandul Laptaria cu Caimac, a incheiat cu succes plasamentul privat de actiuni prin care a atras 19,4 milioane de lei, echivalentul a 4 milioane de euro. Actiunile vor fi listate pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare de la Bursa de Valori Bucuresti, aceasta…

- ”Bursa de Valori Bucuresti (BVB) informeaza ca miercuri, 21 aprilie, intra la tranzactionare pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT) al BVB prima emisiune de obligatiuni Restart Energy One, furnizor de energie electrica si gaze naturale. Obligatiunile vor fi tranzactionate sub simbolul bursier…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis tot in scadere sedinta de miercuri, cu o valoare a tranzactiilor de 53,886 milioane de lei (10,959 milioane de euro), anunța AGERPRES. Indicele principal BET s-a depreciat cu 0,01%, pana la 11.243,97 de puncte, BET-Plus, care arata evolutia celor mai…

- "Bursa de Valori Bucuresti (BVB) informeaza ca luni, 1 martie, actiunile Agroland Business System, societatea care opereaza cea mai extinsa retea de magazine agricole din Romania, vor intra la tranzactionare pe piata AeRO din cadrul Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT) al BVB. Actiunile Agrolandvor…