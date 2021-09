Obligatiunile Ansett Logistics, in valoare de 500.000 de euro, intra miercuri la tranzactionare pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare sub simbolul bursier ANS26E, informeaza Bursa de Valori Bucuresti.



Ansett Logistics este un transportator feroviar de marfuri cu peste 15 ani experienta.



Compania a vandut in cadrul unui plasament privat derulat in aprilie 2021 un numar de 5.000 de obligatiuni corporative garantate, neconvertibile, dematerializate, cu o valoare nominala de 100 euro. Ansett Logistics a atras de la 29 de investitori suma totala de 500.000 de euro, destinata…