Obligația de a purta mască în birouri ar putea fi eliminată dacă este vaccinat tot personalul Premierul Florin Cîțu a anunțat ca va fi analizata o propunere potrivit careia angajații dintr-o companie sa nu mai poarte masca daca tot personalul este vaccinat. O astfel de masura ar putea fi aplicata de la 1 iunie.



"Noi am oferit companilor centre de vaccinare. Va fi înca o propunere ca în offcie space sa nu se mai poarte masca daca toate persoanele sunt vaccinate. Este o propunere, vom vedea ce vor spune cei de la Ministerul Sanatații și Ministerul de Interne", a declarat Florin Cîțu la finalul ședinței de Guvern de miercuri.



Întrebat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

