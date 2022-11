Obligatia crescatorilor de porci pentru limitarea pestei porcine (Video)

Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Radu Roca a convocat astazi 23.09.2022 in calitate de președinte ședința Centrului Local de Combatere a Bolilor (CLCB) Satu Mare, urmare a confirmarii unui focar de pesta porcina africana (PPA) la porcul domestic intr-o exploatație gospodareasca din localitatea Pișcolt. Dupa prezentarea situației…

- Ciclistul german Lucas Carstensen (Bike Aid) a castigat miercuri prima etapa a Turului Ciclist al Romaniei. Romanul Eduard Grosu este liderul clasamentului general Prima etapa a Turului Ciclist al Romaniei s-a desfasurat intre Satu Mare si Bistrita, pe o distanta de 205 km. Pe primul loc in clasamentul…

- Politistii de frontiera satmareni in cooperare cu lucratori ai IPJ Satu Mare au depistat 40 de cetateni din Bangladesh si Siria care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria, pentru a ajunge in final in Italia, a informat, duminica, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Teritorial…

- Let’s Do It, Romania! organizeaza anul acesta Ziua de Curațenie Naționala pe 17 septembrie, impreuna cu alte 190 de țari, unite intr-o misiune comuna: o lume cu mai puține deșeuri. Din 2010 pana in prezent, peste 2 milioane de voluntari au participat la acțiunile și proiectele asociației Let’s Do It,…

- Prezența numeroasa la cea de-a V-a ediție a Targului expozițional de berbeci, desfașurat luni, 29 august, in Baia Mare, pe strada Europa (varianta de ocolire) langa Maravet. Crescatori de berbeci din Maramureș, Satu Mare, Cluj, Salaj, Bistrița-Nasaud și-au prezentat oferta de animale pentru cei doritori…

- O mama din Ucraina și cei doi copii ai ei, de 9 și 14 ani, au ajuns ieri la spital, in urma unui accident rutier care a avut loc la Cațcau. De vina pentru producerea accidentului a fost șoferul unui BMW din Satu Mare, care a intors in mijlocul șoselei, fara sa se asigure, arata […] Source

- ” Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Poultry Integration Farms din Satu Mare preia de la Sam Mills Europe din Botiz si Sam Mills Feed din Botiz anumite active destinate productiei si comercializarii de pui vii, productiei si comercializarii de pui de o zi si comercializarii oualor…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, joi, ca liderul UDMR, Kelemen Hunor, i-a prezentat explicații in coaliție in ce privește atitudinea liderilor UDMR care au aplaudat discursul lui Viktor Orban de la Baile Tușnad, unde premierul maghiar a facut declarații rasiste, și a spus ca explicațiile permit menținerea…