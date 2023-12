Obligația comercianților de a obține acord de funcționare de la primării. Legea a fost declarată neconstituțională Obligația comercianților de a obține acord de funcționare de la primarii. Legea a fost declarata neconstituționala Curtea Constituționala a Romaniei a admis obiecția de neconstituționalitate formulata de președintele Romaniei privind legea prin care comercianții din alimentația publica sunt obligați sa obțina acord de funcționare de la primarii. CCR a constatat ca Legea pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piața este neconstituționala. A considerat ca incalca prevederile […] Citește Obligația comercianților de a obține acord de… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constituționala a Romaniei a admis cu unanimitate de voturi, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis in legatura cu legea obliga comerciantiii de servicii de alimentatie publica sa obțina un acord de funcționare de la primaria in raza careia iși desfașoara activitatea.

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a admis, miercuri, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis in legatura cu legea care prevede obligatia comerciantilor care ofera servicii de alimentatie publica de a obtine un acord de functionare de la Primaria in a carei raza

- Legea care ar permite ca unii medici sa poata ocupa pana la varsta de 70 de ani functii de conducere in spitalele publice, neconstituționala: Decizia CCR Legea care ar permite ca unii medici sa poata ocupa pana la varsta de 70 de ani functii de conducere in spitalele publice, neconstituționala: Decizia…

- Curtea Constitutionala a admis, joi, cu unanimitate de voturi, sesizarea USR si Forta Dreptei in legatura cu legea care ar permite, potrivit semnatarilor obiectiei, ca unii medici sa poata ocupa pana la varsta de 70 de ani functii de conducere in spitalele publice. Este vorba despre Legea privind aprobarea…

- Curtea Constitutionala a amanat, pentru data de 28 noiembrie, decizia asupra sesizarii USR si partidul Forta Dreptei cu privire la legea pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere. Cele doua partide au acuzat, la momentul anuntarii acestei sesizari,…

- Curtea Constitutionala a decis, joi, ca legea care interzice cumulul pensie-salariu este neconstituționala, in urma sesizarii facute de Inalta Curte de Casatiei si Justitie. Potrivit președintelui CCR, Marian Enache, interdicția cumulului „contravine dreptului fundamental la munca”. „Cu unanimitate…

- Curtea Constitutionala a decis, joi, ca legea care interzice cumulul pensie-salariu este neconstituționala, in urma sesizarii facute de Inalta Curte de Casatiei si Justitie. Potrivit președintelui CCR, Marian Enache, interdicția cumulului „contravine dreptului fundamental la munca”. „Cu unanimitate…

- Cumulul pensie-salariu este valabil in continuare, dupa ce, astazi, Curtea Constitutionala a declarat neconstitutionala, in unanimitate, legea care interzicea acest lucru cumulul. Astfel, vor putea in continuare angajații de la stat sa ia și pensii speciale, sa și munceasca la stat. Potrivit unor surse,…