- Guvernul german a anuntat vineri ca doreste sa deblocheze peste un miliard de euro ca ajutor militar pentru Ucraina, dar fara a preciza la ce vor fi folositi banii, in timp ce Kievul se plange ca nu primeste arme grele de la Berlin, noteaza AFP. In total, toate tarile la un loc, Berlinul a decis sa-si…

- Ofensiva rusa in Ucraina „se impotmoleste”, in ciuda „distrugerilor pe care le provoaca zi dupa zi”, a declarat miercuri cancelarul german Olaf Scholz. „Adevarul este ca razboiul distruge Ucraina, dar, facand razboi, Putin distruge si viitorul Rusiei”, a afirmat Olaf Scholz in Bundestag, dand asigurari…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat marti ca este posibil ca razboiul din Ucraina sa nu fie unul scurt, ci „o confruntare mai indelungata”, motiv pentru care Uniunea Europeana trebuie sa evite masuri nesustenabile pe termen lung, cum ar fi un embargou energetic impotriva Rusiei, consemneaza agentia…

- Președintele rus Vladimir Putin i-a spus vineri cancelarului german Olaf Scholz, în timpul unui apel telefonic, ca Kievul încearca sa taraganeze discuțiile de pace cu Rusia, dar ca Moscova este înca dornica sa continue negocierile. „S-a remarcat ca regimul de la Kiev…

- Guvernul german are in vedere sporirea ajutorului sau economic pentru Ucraina, dar isi mentine refuzul de a-i livra arme letale, a indicat duminica o sursa guvernamentala de la Berlin, in ajunul vizitei la Kiev a cancelarului Olaf Scholz, noteaza AFP.

- Germania vrea sa accelereze constructia de terminale de gaz natural lichefiat (GNL), care sa-i permita importul de GNL pe mare pentru a-si reduce dependenta de gazul rusesc, intr-un context de tensiuni intre Moscova si tarile occidentale in legatura cu Ucraina, a indicat miercuri guvernul de la Berlin,…