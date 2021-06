Obiectul pe care trebuie să îl arunci imediat dacă s-a stricat. Ce rău major atrage după el Poate ca de multe ori te-ai intrebat de ce nu merge totul ca pe roade sau de ce nu atragi energie pozitiva. In cazul in care simți ca locuința te sufoca și pleci mereu posomarat din casa, este foarte probabil sa uiți sa arunci un obiect ce atrage un rau uriaș dupa el din momentul […] The post Obiectul pe care trebuie sa il arunci imediat daca s-a stricat. Ce rau major atrage dupa el appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a facut noi declarații cu privire la situația deșeurilor din Sectorul 1, la emisiunea „Insider Politic” de la Prima TV. Demnitarul a transmis ca i-a atras atenția primarului Clotilde Armand ca, in ciuda conflictelor pe care le poarta pe tema deșeurilor, este inadmisibil…

- Prim-vicepresedintele PNL, Rares Bogdan, a spus duminica, in direct la Antena 3, ca a asistat la niste actiuni ale Politiei pe care nu le considera oportune, mai ales ca am iesit din starea de urgenta, motiv pentru care ii atrage atentia ministrului de In

- Unul dintre invitații lui Mihai Bobonete la podcast, a fost Dani Oțil. Matinalul de la Antena 1 a facut declarații interesante despre Loredana Groza. Acesta a spus ce obiect are vedeta in living. Acasa, artista are și o bara de streaptease, mai exact chiar in livingul locuinței. Chiar prezentatorul…

- BerbecBarbatul din zodia Berbec este pasional si plin de energie intr-o clipa, pentru ca in momentul urmator sa aiba o privire rece daca este ceva in neregula. Pentru a-l face sa te doreasca și mai tare, trebuie sa reiei procesul creativ, și, cu tolba de idei plina, sa-i incalzesti din nou inima. O…

- Curtea de Conturi a Uniunii Europene (CCE) avertizeaza asupra riscului de fraude din fondurile alocate prin Mecanismul european pentru redresare si rezilienta, in valoare de 750 de miliarde de euro, și...

- Secretarul de stat Raed Arafat atrage atentia asupra faptului ca in aceasta perioada multi pacienti ajung la spital in stare grava cu infectia cu SARS-CoV-2, el aratand ca sunt situatii in care oamenii se testeaza singuri acasa si fie au teste pozitive, dar nu merg la medic, fie le ies testele negative,…

- F. T. Un prahovean in varsta de 60 de ani, care suferise arsuri grave in urma unui incendiu care i-a cuprins locuinta din Breaza, traieste, astazi, datorita unor oameni care au stiut ca fiecare secunda conteaza. Astfel, potrivit unui comunicat al ISU Prahova, „salvatorii au scos din flacari un barbat…

- Formația pregatita de Edward Iordanescu a caștigat fara prea mari emoții runda cu numarul 27 din Liga 1, dupa un meci aflat inca din primul minut la discreția ardelenilor. In urma acestui rezultat, CFR Cluj a egalat-o din nou la puncte pe liderul FCSB și așteapta duelul direct programat vineri, 19 martie,…