Obiectul misterios găsit de jandarmi la locul exploziei de la Crevedia. Fiul soţilor ucişi, revoltat: „Vreau dreptate!” Noi detalii ies la iveala in cazul exploziei stației GPL din Crevedia. In urma celor mai recente cercetari, jandarmii au dat peste un telefon mobil care ar putea reprezenta o proba importanta in ancheta. Aparatul va fi predat procurorilor care vor decide ce se va intampla pe mai departe. Noi descoperiri la locul tragediei Continua […] The post Obiectul misterios gasit de jandarmi la locul exploziei de la Crevedia. Fiul sotilor ucisi, revoltat: „Vreau dreptate!” appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

